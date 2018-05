Sense8 : Netflix tease l'épisode final en vidéo

Après une bataille acharnée, les fans ont obtenu gain de cause : Sense8 aura bel et bien un chapitre final. Pour rappel, Netflix a décidé d'annuler la série après deux saisons seulement, laissant les fans sans véritable fin. Heureusement, ces derniers ont été entendus : l'épisode a finalement été tourné (en partie à Paris, d'ailleurs), il durera près de deux heures et il sera disponible le 8 juin prochain (soit dans 25 jours).

"Cette vidéo peut faire pleurer', prévient Netflix sur sa page Facebook. Et c'est tellement vrai. Dans ce teaser, les acteurs ont pris le temps de se confier sur l'aventure incroyable et humaine qu'aura été Sense8. Evidemment, le thème qui revient le plus, c'est celui de l'amour : "Ces trois annés passées à travailler sur Sense8 a totalement changé ma façon de voir les choses", explique par exemple Max Mauff (Felix). Mumbi Maina (Zaika) poursuit : "C'est tellement plus grand qu'on ne le pense". La série qui a "profondément changé la vie des gens" fera son grand retour d'ici quelques semaines et inévitablement, on a hâte. Rendez-vous le 8 juin sur Netflix !