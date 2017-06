Sense8 : Netflix renouvelle la série pour un double épisode de 2h !

Prévenez votre cluster de la bonne nouvelle, Sense8 est de retour ! Annulée il y a un mois par Netflix, la série reviendra finalement à la vie le temps de deux épisodes, d'1h chacun. C'est moins bien qu'une saison entière, mais c'est bien mieux qu'une annulation qui avait laissé les fans de la série complètement meurtris alors que la saison 2 s'était achevée par un cliffhanger particulièrement haletant. On va ainsi enfin savoir ce que Wolfgang est devenu, si Sun va pouvoir enfin être en paix, et peut-être même assister au mariage de Nomi et Amanita si tout se finit bien...

C'est bien sûr la mobilisation de poids des fans de Sense8 qui a pesé dans la décision de Netflix de prolonger sa série le temps de deux épisodes. Après avoir expliqué que la série était bien trop chère à produire et que son nombre de spectateurs n'étaient pas au beau fixe, la plateforme de streaming a fait un joli geste en permettant aux Wachowskis d'offrir une fin digne de ce nom au show. Lana Wachoswki, créatrice de Sense8, a d'ailleurs publié une lettre pour remercier les fans pour leur soutien indéfectible. Rendez-vous en 2018 pour découvrir le final de Sense8 !