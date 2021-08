Selon son petit-ami, Britney Spears pourrait finalement remonter sur scène (VIDEO)

Il y a quelques mois, Larry Rudolph, le manager historique de Britney Spears, annonçait publiquement sa démission. En charge de la carrière de la chanteuse depuis 25 ans, l'homme écrivait une lettre rendue publique par le média Deadline. On y découvrait que ce dernier n'était absolument pas inclut dans la tutelle de sa cliente et qu'il n'avait rien fait pour elle depuis plusieurs années en raison de son souhait d'arrêter la musique. "Cela fait plus de deux ans et demi que Britney et moi n'avons pas communiqué. À l'époque, elle m'a dit vouloir prendre une pause pour une période indéterminée. Plus tôt dans la journée, j'ai appris que Britney avait fait part de son intention de prendre officiellement sa retraite" précisait le businessman à la stupeur générale. Une information qui avait aussitôt affolé les internautes et qui n'est sûrement pas étrangère au fait que Britney Spears soit toujours sous la tutelle de son père -qui a depuis annoncé qu'il se retirait dans les prochains mois- ainsi que de Jodi Montgomery, une curatrice professionnelle.

Si ces rumeurs n'avaient jamais été confirmées par la principale intéressée, c'est son petit-ami de longue date Sam Asghari qui vient de s'exprimer brièvement sur le sujet d'un possible retour sur scène. "Absolument" s'écrit-il lorsqu'un paparazzi lui demande si le public pourra bientôt retrouver Britney Spears sur scène, avant d'ajouter finalement :"Avec un peu de chance". Des mots qui en disent long de l part de l'une des personnes les plus proches de la princesse de la Pop. Alors que le monde retient actuellement son souffle en attendant une décision finale concernant la tutelle de la star américaine, il semblerait donc qu'un retour dans la musique soit envisageable. Encore faudrait-il que l'interprète de Baby One More Time retrouve sa liberté et puisse décider librement de ses choix artistiques et économiques. Une audience le 29 septembre prochain au tribunal de Los Angeles devrait nous fixer définitivement sur le sort de Britney Spears.