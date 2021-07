Selon son manager, Britney Spears pourrait mettre définitivement fin à sa carrière !

Il y a quelques mois, la sortie de Framing Britney Spears révélait au monde entier le triste destin de Britney Spears, sous la tutelle de son père depuis 2008. Produit par le très sérieux journal le New York Times, le projet tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille et met également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance. Un problème que connaît bien le princesse de la Pop, devenue célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. Ces derniers mois, plusieurs sources ont découvert que Britney Spears était totalement prisonnière de l'emprise de son père. Ce dernier, décrit comme un personnage cruel et vénal, est à l'origine de toutes les décisions liées aux finances, à la carrière mais aussi à la vie personnelle de sa fille. Une situation intolérable pour la chanteuse de 39 ans qui témoignait il y a quelques jours devant le tribunal de Los Angeles pour la levée de sa tutelle.

Très virulente dans ses propos, l'interprète de Toxic se disait "en colère" face à une tutelle qu'elle qualifie de totalement "abusive". "Ils ont fait un beau boulot en exploitant ma vie. Cette audience devrait être ouverte au public. Ils devraient écouter et entendre ce que j’ai à dire" affirmait-elle à la barre. Privée de la majorité de ses libertés fondamentales, l'artiste allait plus loin en affirmant qu'on lui empêche même de se marier et d'avoir des enfants. En effet, elle serait forcée de porter un stérilet et aurait été interdite, malgré plusieurs tentatives, de le retirer afin d'avoir un enfant avec son compagnon. Une prise de parole qui demeure pour l'instant sans conséquence puisque la dernière décision du tribunal précise que la star va continuer de demeurer sous la tutelle de son père. Une décision rendue par la juge californienne Brenda Penny et qui a aussitôt affolé la toile et enflammé les plus fervents supporters du mouvement #FreeBritney.

Dernier rebondissement dans l'entourage de la princesse de la Pop ? Son manager historique Larry Rudolph vient d'annoncer sa démission. En charge de la carrière de la chanteuse depuis 25 ans, l'homme a écrit une lettre rendue publique par le média Deadline. On y découvre que ce dernier n'était absolument pas inclut dans la tutelle de sa cliente et qu'il n'a rien fait pour elle depuis plusieurs années en raison de son souhait d'arrêter la musique. "Cela fait plus de deux ans et demi que Britney et moi n'avons pas communiqué. À l'époque, elle m'a dit vouloir prendre une pause pour une période indéterminée. Plus tôt dans la journée, j'ai appris que Britney avait fait part de son intention de prendre officiellement sa retraite" précise le businessman à la stupeur générale. Une information qui a aussitôt affolé les internautes et qui n'est sûrement pas étrangère au fait que Britney Spears soit toujours sous la tutelle de son père ainsi que Jodi Montgomery, une curatrice professionnelle. Si, pour le moment, rien a été officialisé par la principale intéressée, les rumeurs semblent se propager quant à un retrait définitif de la chanteuse du monde de la musique.