Selon NME, Billie Eilish signe l'album de l'année

En février 2019, Billie Eilish débarquait dans les charts avec son premier opus - When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? - Et il n'aura pas fallu longtemps à la jeune artiste pour s'imposer. Celle qui a littéralement changé les codes de la musique pop actuelle a prouvé que l'âge n'était absolument pas un gage de talent - bien au contraire. "2019 a été l'année de Billie Eilish - elle a commencé comme une figure culte et est devenue l'artiste la plus excitante et accomplie de la planète. Maintenant âgée de 17 ans, elle a livré un premier album dévastateur, a fait le tour du monde et est devenue l'icône d'une génération intacte par le monde réel. Elle est toujours pas peur , mais elle est tout à fait dérouté comment tout a fait ce grand", écrit d'ailleurs le média NME.

Tous les artistes lui vouent un culte de Elton John à Dave Grohl. Il faut dire Billie Eilish sait ce qu'elle veut et surtout, où elle va. Si elle a toujours suivi de près la réalisation de ses clips, elle a sauté le pas récemment avec la video de Xanny : de la musique au clip, la popstar ne absolument rien passé et devinez quoi, ça a payé. Nommée Artiste de l'année 2019 par le prestigieux magazine Billboard, Billie Eilish porte la couronne qu'elle chante fièrement.