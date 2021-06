Selon Hilarie Burton, Les Frères Scott aurait pu être une série bien plus sombre

L'atmosphère est aux réunions : alors que le casting de Friends nous a offert une belle réunion (très attendue du public), c'est au tour des actrices principales de One Tree Hill de se retrouver : Sophia Bush, Hilarie Burton Morgan et Bethany Joy Lenz (Brooke, Peyton et Haley) ont ainsi créé un podcast (intitulé Drama Queens). Au programme, quelques secrets de tournage. Par exemple, vous serez ravis d'apprendre qu'à l'origine, le show aurait aurait dû s'intituler Ravens - en référence à l'équipe de basket dans laquelle Nathan et Lucas officient.

Hilarie Burton se confie sur le tournage

Or, ce n'est pas l'unique confidence des actrices. De son côté, Hilarie Burton Morgan a expliqué que le show aurait dû être bien plus sombre - inspiré de 8 Miles, film culte avec Eminem. "C'était une histoire tendre qui se déroulait dans une petite ville presque rurale. Mais ils voulaient également ajouter des éléments similaires à 8 Mile, notamment cette notion de jeunesse née du mauvais côté de la barrière. Il n'y avait vraiment rien de sexy mais je me sentais en sécurité. Je me disais "ok super, je vais pouvoir incarner cette fille à part et grincheuse", a t-elle ainsi expliqué.

Mais alors, comment OTH est-elle devenue la série culte que nous connaissons ? "Quand Newport Beach est devenue populaire toutefois, nous avons dû changer de direction et apporter plus d'éléments sexy. C'était un changement radical d'identité".

Au delà des confidences centrées sur la série et son scénario, les actrices abordent tous les sujets : notamment la manipulation vécue par Sophia Bush sur le tournage.

Drama Queens,