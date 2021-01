Selena Gomez vient-elle d'annoncer un album entièrement en espagnol ? (PHOTO)

Rappelez-vous, le 18 janvier dernier, on vous partageait le magnifique clip du titre De Una Vez, dévoilé par Selena Gomez quelques jours auparavant. Déjà vu par plus de 44 millions d'internautes sur YouTube, ce projet nous transportait dans un univers poétique fait de végétation et de lumières romantiques dans lequel la chanteuse se confiait, une fois de plus, sur le processus de guérison après une rupture amoureuse. Et ce n'est pas tout. En dévoilant un titre en espagnol, la langue de ses origines mexicaines, la chanteuse créait littéralement un événement auprès de sa communauté de fans. "C'est probablement la première chanson que je chante en espagnol depuis que j'ai 18 ou 19 ans" confiait-elle alors avec émotion dans une vidéo des coulisses de son dernier projet. Il n'en fallait pas plus pour que le web s'enflamme et annonce déjà la sortie d'un album hispanophone pour 2021. Une rumeur qui n'a, pour le moment, pas été confirmée même si la dernière publication Instagram de la chanteuse semble confirmer ce nouveau tournant dans sa carrière...

Ces derniers jours, c'est en légende d'un magnifique cliché artistique (voir ci-dessus) que Selena Gomez a tenu à faire part de ce qui attend les Selenators, sa communauté de fans les plus extrêmes. On aperçoit ainsi le mot "Próximamente" qui se traduit en français par "prochainement". Une belle manière d'annoncer son quatrième album studio en solo après Stars Dance en 2013, Revival en 2015 et Rare, il y a tout juste un an, sorti en janvier 2020. Mais pour découvrir si les rumeurs concernant le retour de l'interprète de Love You Like A Love Song sont vraies, il faudra encore patienter !