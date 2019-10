Selena Gomez : un retour poignant avec Lose You To Love Me

ENFIN ! Selena Gomez est de retour avec un tout nouveau single et très franchement, Lose You To Love Me est en passe de s'imposer parmi ses meilleures chansons. Notons qu'en plus de marquer son retour sur le devant de la scène, le titre est son premier morceau solo de l'année 2019. Signée Selena Gomez, Julia Michaels et Justin Tranter, le titre est produit par Mattman & Robin et Finneas (frère de Billie Eilish).

Concernant le clip qui accompagne le titre, Selena Gomez a misé sur la sobriété : en noir et blanc, la vidéo nous montre une Selena forte et vulnérable à la fois. Pour les curieux, sachez qu'il a été entièrement filmé à l'iphone !

Selena Gomez opère donc un retour triomphal (la vidéo comptabilise déjà plus de 2 millions de vues sur Youtube), inspirée de "tout ce qu'elle a vécu depuis la sortie de son dernier album". Et maintenant, on a hâte au prochain.