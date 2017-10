Après des mois à se battre contre des problèmes de santé, Selena Gomez serait prête à raconter les épreuves qu'elle a traversées ces derniers mois. Se remettant de sa greffe de rein, Selena Gomez travaillerait sur un documentaire relatant sa lutte contre le lupus selon une source qui s'est confiée à In Touch : "Elle est en train de faire un documentaire sur ses problèmes de santé. Selena y parlera de son parcours, fera vivre au téléspectateurs ce que c'est le lupus et clarifiera la situation." Une manière d'inspirer tous ceux qui se battent contre le lupus mais aussi de faire comprendre au grand public ce que la maladie implique. "Depuis sa greffe, Selena n'est plus la même et elle se rend compte combien elle a de la chance. Cette expérience a changé sa vie" ajoute cette même source.

Une expérience également très douloureuse insiste la personne. "Dans les mois suivants son retour de cure, elle se plaignait beaucoup parce qu'elle se sentait malade, molle et qu'elle prenait du poids. Quand elle a appris qu'elle devait subir une greffe du rein, elle a paniqué. Elle a dû puiser beaucoup d'énergie pour y arriver." Une lutte qui n'est peut-être pas terminée pour Selena Gomez, peut-être bientôt juge dans American Idol auprès de Katy Perry. Le médecin Robert Fafalak explique que d'autres organes comme les poumons peuvent être touchés : "La durée de vie quand on a quelque chose comme ça peut être réduite." Il a ajouté qu'il est très important de ne pas malmener son corps avec une hygiène de vie malsaine. On est avec toi Selena !