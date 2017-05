Selena Gomez, The Weeknd, Rihanna... les tenues incroyables de stars de la musique au Met Gala

Chaque année au mois de mai c'est la même chose, internet est inondé de photos de star avec des tenues pour le moins original. Quand les célébrités se mettent à porter des robes ou des costumes dont la beauté vous semble toute relative cela signifie une seule chose : c'est l'heure du Met Gala (ou Met Ball) ! Un gala qui réunit la crème de la crème de stars américaines et dont les fonds sont reversés au Metropolitan Museuml of Art's Costume Institute. C'est donc au Met, en plein New York, que se tient ce grand raout qui marque le lancement de l'exposition annuelle du Costume Institute. Chaque année une thème est imposé pour le Met Gala et c'est à Anna Wintour et au staff de Vogue que revient la lourde tâche de sélectionner les invités. En 2017, c'est la créatrice japonaise Rei Kawabuko, fondatrice de la marque Comme des Garçons, qui est à l'honneur de l'exposition temporaire. Le thème du Met Gala cette année était donc Art of the In-Between. On vous laisse découvrir ci-dessous comment les stars de la musique, et les autres, l'ont illustré.

Selena Gomez et The Weeknd au Met Gala 2017

Première sortie officielle de couple pour Selena Gomez et The Weeknd qui sont restés très sobres côté tenues !

Rihanna au Met Gala 2017

Rihanna est une habituée du Met Gala où elle joue à chaque fois la carte de la tenue très originale !

Katy Perry au Met Gala 2017

Quand on parle d'originalité Katy Perry n'est jamais loin...

Madonna au Met Gala 2017

Madonna plus guerrière que jamais !