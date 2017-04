Selena Gomez, The Weeknd, Ariana Grande... la tracklist du premier album de Cashmere Cat dévoilée

Cela fait depuis le mois d'août 2016 et la sortie du titre Wild Love que l'on attend le premier album studio de Cashmere Cat. Un album qu'il a teasé au cours des six derniers mois mais qu'il avait annoncé avoir fini seulement le 3 avril dernier. D'abord intitulé Wild Love, 9 sortira le 28 avril prochain. Plus qu'une petite semaine avant de découvrir les dix pépites que le norvégien a composé. On a déjà pu entendre quatre chansons extraites de celui ci, le tubesque Trust Nobody feat Selena Gomez & Tory Lanez, Wild Love feat The Weeknd & Francis and the lights, Love Incredible feat Camila Cabello et enfin 9 (after Coachella ) feat MØ et Sophie. Cashmere Cat vient de dévoiler le reste du line up via un tweet où il dévoile la tracklist de son album.

my new album 9 pic.twitter.com/BjvfnUGax8 — ???? (@CASHMERECAT) 19 avril 2017

Les featurings sont plus hype les uns que les autres. Ariana Grande sera présente sur le titre Quit, la star du cloud R&B Jhene Aiko sur Plz Don't Go, l'étoile montante Kehlani sur Night Night, le rappeur le plus hype du moment Ty Dolla $ign sur Infinite Stripes sans oublier Kacy Hill, révélée par Kanye West sur Europa Pools. Un line up qui prouve que Cashmere Cat est en train de se faire une jolie place au soleil dans le monde de l'electro. On a hâte de de vérifier à l'écoute de 9 si l'album confirme tout l'espoir placé dans le très prometteur DJ.