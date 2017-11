Selena Gomez tease un projet mystérieux lié à Nirvana sur Instagram

Selena Gomez mérite amplement son titre de Femme de l'année décerné par Billboard. En plus de se battre dans sa vie personnelle contre sa maladie, la chanteuse américaine a fait un retour réussi en 2017 avec les singles "It Ain't Me" feat Kygo, "Bad Liar", "Fetish" ou plus récemment "Wolves" en collaboration avec Marshmello. Et forcément, ses fans attendent maintenant le successeur de son album Revival ! Si l'on ignore encore quand ce projet arrivera, Selena Gomez semble travailler actuellement sur un projet top secret inspiré par Nirvana. Découvrez les photos qu'elle a postées sur ses réseaux sociaux et on débriefe tout ça en dessous !

Selena Gomez seems to be teasing a Nirvana-inspired project on social media. The "All Apologies" written in her photos is the name of a Nirvana song and the "X" over her eyes resembles Nirvana's logo. pic.twitter.com/elReuqIK3N — Pop Crave (@PopCrave) 30 novembre 2017

Via ses comptes Snapchat et Instagram, Selena Gomez a teasé un projet mystérieux qui semble directement inspiré par le groupe Nirvana. Va-t-elle se mettre au rock ? Va-t-elle sortir une reprise du groupe de Kurt Cobain ? Avec la légende "All Apologies" (qui est un titre du trio), pas de doute : elle prépare quelque chose lié à Nirvana. Le "X" sur ses yeux rappelle également le célèbre logo du groupe de grunge-rock. Avec Selena Gomez, il faut s'attendre à tout ! En attendant d'en savoir plus, on se remate le clip sensuel et sombre de "Wolves".