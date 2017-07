Les fans ne tiennent plus en place ! Depuis que Selena Gomez a dévoilé son nouveau single sexy et risqué "Fetish", tout le monde est curieux d'en entendre plus sur le successeur de Revival. Car oui, le mot d'ordre pour ce prochain album sera la surprise. Entre"Bad Liar" et "Fetish", la chanteuse américaine a prouvé qu'elle pouvait s'aventurer là où on ne l'attend pas forcément et c'est exactement ce qu'on demande à la pop en 2017. Mais avant de pouvoir comprendre le projet de Selena Gomez dans sa globalité, l'artiste s'apprête à sortir un nouveau clip, lui aussi intrigant, pas plus tard que ce mercredi 26 juillet. On vous laisse découvrir plusieurs teasers de "Fetish" tout de suite.

Don't see a point in blaming you... ???? https://t.co/Hq0MHRG86F pic.twitter.com/YYixlYXsR0 — Selena Gomez (@selenagomez) 14 juillet 2017

I'm not surprised, I sympathize. pic.twitter.com/NDXNsroShu — Selena Gomez (@selenagomez) 20 juillet 2017

Réalisé par Petra Collins (avec qui elle a réalisé plus tôt une série de photos), le clip de "Fetish" devrait être plus proche du mini-film d'auteur que des vidéos sans intérêt qui ne manquent pas sur la plate-forme YouTube. On valide ce côté "arty" que Selena Gomez est en train de développer avec cette nouvelle ère ! Dans les différents teasers ci-dessus, on peut apercevoir la pop star évoluer dans des décors mystérieux, qui offrent un rendu visuel assez magnifique. Sera-t-elle seule tout au long de "Fetish" ou le rappeur Gucci Mane qui est en feat du morceau la rejoindra-t-il au cours de son introspection ? Ou soyons fous, pourquoi pas Taylor Swift qui la soutient coûte que coûte ?! La réponse dans quelques heures !