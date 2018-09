Selena Gomez : Taki Taki, le son caliente de cet automne ! 

Le mois dernier, on vous dévoilait la collaboration entre Selena Gomez, Dj Snake, Ozuna et Cardi B. Les quatre artistes se sont associés et ont combiné leurs talents sur le titre Taki Taki.

Les fans de la jeune femme et du reste de l'équipe l'attendaient avec impatience et peuvent désormais s'enjailler sur le fruit de leur labeur. Eh oui, après de nombreux teasing, le hit sort enfin ! Taki Taki met à l'honneur la culture latine et pour l'occasion le DJ français n'a pas hésité à s'entourer de Ozuna, chanteur portoricain adulé des adeptes de reggaeton. Le tout agrémenté du rap tranchant de Cardi B et de la voix sensuelle de Selena Gomez, le titre se veut caliente et ensoleillé. Un morceau sur mesure pour affronter l'automne.