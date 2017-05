Selena Gomez sur le point de dévoiler de nouvelles chansons ?

Selena Gomez est plutôt discrète sur Twitter, entre le mois d'août 2016 et février dernier la chanteuse est restée complètement silencieuse sur ce réseau social, privilégiant Instagram. Depuis son retour sur le devant de la scène médiatique, l'artiste s'était contentée de partager quelques infos concernant It Ain't Me, son nouveau single feat Kygo, sa cover du Vogue américain et de mettre en avant 13 Reasons Why, série dont elle est productrice exécutive et qu'elle défend becs et ongles, malgré la controverse dont elle fait l'objet. Le 4 mai Selena Gomez a rompu son silence pour offrir un peu de croustillant à ses abonnés en tweetant " Quelque chose de nouveau arrive. Enregistrez-vous pour être les premiers à savoir..."

Something new is coming. Sign-up to be the first to know… https://t.co/Hbdo2uWOsM — Selena Gomez (@selenagomez) 4 mai 2017

Ce lien mène à son site officiel, la question qui brûle toutes les lèvres de selenators est donc : s'agit-il de l'annonce de la sortie d'un nouveau single ? On a un peu du mal à le croire au vu de son interview au Vogue américain où elle expliquait n'avoir rien de prévu dans un futur proche mais qui sait ? D'après quelques sources bien informées la jeune femme a été vue en studio avec Justin Tranter et Julia Michaels a de nombreuses reprises tandis que le leader des One Republic, Ryan Tedder qui est aussi parolier, a précisé qu'il avait enregistré plusieurs chansons avec Selena Gomez. Le doute est donc permis...