Selena Gomez : Son nouvel album sortira très bientôt

2018 sera l'année de Selena Gomez pour sûr ! Déjà cette année, la chanteuse américaine a fait un retour réussi avec les singles "It Ain't Me" qu'on retrouve parmi les chansons les plus streamées sur Spotify en 2017, "Bad Liar", "Fetish" et "Wolves". Ce n'est pas pour rien que le magazine Billboard l'a élue Femme de l'année 2017 ! Si ses fans ont eu plaisir à écouter les nouvelles chansons de leur idole, ils attendaient malgré tout l'arrivée du successeur de Revival, le dernier album en date de Selena Gomez. Et la pop star, au micro de KISS FM en Angleterre, vient de confirmer que son nouvel album était prévu pour bientôt.

Good news Selenators! Looks like a @SelenaGomez album should be dropping VERY soon ????#KISSBreakfast pic.twitter.com/xoB2FyTO81 — KISS FM UK (@KissFMUK) 5 décembre 2017

Quand l'une des animatrices demande à Selena Gomez si son nouvel album arrivera bientôt, l'artiste répond sans hésiter : "Oui". Malgré tout ce qu'elle a traversé cette année personnellement, l'interprète de "Hands To Myself" explique qu'elle ne pourrait pas être plus heureuse de faire la musique qu'elle aime vraiment. On peut la comprendre ! Est-ce que son prochain album aura un lien avec le projet mystérieux qu'elle teasait récemment ? Il faudra s'armer de patience avant d'en découvrir plus, sans doute d'ici début 2018.