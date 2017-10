Selena Gomez : Son nouveau single avec Marshmello arrive très bientôt

Après avoir expliqué la raison de son absence dans la sphère musicale cet été, Selena Gomez est prête à revenir sous le feu des projecteurs, et pour de bon. En effet, la chanteuse américaine a déjà dévoilé cette année deux nouveaux singles ("Bad Liar" et "Fetish" ) en plus d'une collaboration avec Kygo ("It Aint Me") qui fait partie des plus gros tubes de 2017. Retenez votre souffle, Selena Gomez sera bientôt de retour pour une nouvelle collaboration, avec Marshmello cette fois. Le producteur a confirmé via ses réseaux sociaux que leur duo est sur le point de sortir... Et ça s'annonce assez dingue !

Collab with @selenagomez is coming very soon I promise...wait till you hear it, she sounds incredible on it ???????????? — marshmello (@marshmellomusic) 6 octobre 2017

Via son compte Twitter, Marshmello a teasé sa collaboration musicale avec Selena Gomez et les fans n'en sont que plus excités à l'idée de pouvoir l'entendre : "La collab avec Selena Gomez arrive très bientôt je le jure... Attendez avant de l'écouter, sa voix est incroyable dessus". On est maintenant curieux de retrouver la voix de Selena Gomez sur ce titre encore inconnu ! Apparemment personne ne sera insensible à ses charmes et on fait confiance à Marshmello pour nous pondre un nouveau tube planétaire ! En attendant la sortie de ce single, voyez quel documentaire sur Selena Gomez est en préparation.