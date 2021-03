Selena Gomez : Son EP "REVELACIÓN" est enfin disponible !

On vous l'avait promis, le voici enfin ! Ce vendredi 12 mars, Selena Gomez a dévoilé REVELACIÓN, son premier entièrement en espagnol. Il faut dire qu'en commençant par dévoiler des titres dans la langue de ses origines mexicaines, la chanteuse créait littéralement un événement auprès des Selenators, sa communauté de fans. "C'est probablement la première chanson que je chante en espagnol depuis que j'ai 18 ou 19 ans" confiait-elle alors avec émotion dans une vidéo des coulisses de l'un de ses derniers clips. Composé de sept titres, cet EP partageait comme un projet très important et personnel aux yeux de la star s'annonce déjà comme le succès de ce début d'année.

Alors que de nombreuses rumeurs courent actuellement sur une éventuelle fin de carrière pour Selena Gomez, cette dernière s'était confiée au magazine Vogue, pour lequelle elle apparaissait actuellement en couverture. "Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ma musique, et pour cela je suis très reconnaissante, je continue, mais je pense que la prochaine fois que je ferai un album, ce sera différent. Je veux essayer une dernière fois avant de prendre ma retraite" explique la star américaine. De quoi exciter les fans de l'artiste qui espère malgré tout l'annonce très prochaine d'une tournée dans le monde entier. Il faudra toutefois patienter avant que la crise sanitaire nous permette de rouvrir les scènes et de se déhancher comme des fous sur les nouveaux sons hispanophones de Selena. On a hâte !