Selena Gomez se déhanche sur son nouveau titre et le montre sur Tik Tok (VIDEO)

Vous hésitez à vous inscrire sur Tik Tok ? Cette vidéo de Selena Gomez, postée il y a quelques jours sur le réseau social le plus en vogue du moment, pourrait bien vous inciter à prendre une décision plus rapidement. En effet, quelques semaines seulement après la sortie du morceau De Una Vez, dont le clip a déjà été visionné plus de 50 millions de fois, Selena Gomez continue de promouvoir son EP REVELACIÓN, qui devrait sortir le 12 mars prochain, avec le titre Baila Conmigo. Un projet tout à fait inédit pour cette dernière puisqu'il sera entièrement interprété en espagnol, la langue de ses origines mexicaines. Et en attendant de pouvoir écouter ce nouveau projet, c'est dans une vidéo très "bon enfant" que l'interprète de Love You Like A Love Song a décidé de se déhancher au rythme de son nouveau tube. On vous laisse y jeter un coup d'oeil !

Entourée d'une jeune fille et d'autres personnes en arrière plan durant ce qui semble être une soirée entre amis, Selena Gomez s'esclaffe devant la caméra en osant quelques pas de danse sexy. Portée par les sonorités entrainantes de Baila Conmigo, dévoilé au public il y a seulement quelques jours, la chanteuse pourrait bien lancer un challenge avec cette courte vidéo. Vous ignorez ce que c'est ? Tout simplement une publicité gratuite et très efficace pour les artistes qui proposent à leurs fans de recréer leur vidéo et ainsi de multiplier les écoutes d'un son. Par exemple, Jennifer Lopez en a récemment fait une pour l'anniversaire de son titre My Love Don't Cost A Thing et Jason Derülo en est un des pionniers sur Tik Tok.