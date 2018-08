Selena Gomez : sa collaboration avec Cardi B et DJ Snake sur un nouveau single ! 

L'interprète de Back To You serait en pleine collaboration avec la rappeuse britannique Cardi B ainsi que le français, DJ Snake et le chanteur latino Ozuna. Un quatuor d'exception, en somme.

L'annonce est tombée ce weekend sur les réseaux sociaux des quatre artistes. Une annonce plus qu'officielle ! Le quatuor s'est donc réuni le temps d'une journée sur le tournage du clip -enfin, on suppose, de leur nouveau morceau. La reine d'instagram est plutôt bien entourée et si l'on se fie aux photos postées par chacun d'entre eux, on peut d'ores et déjà s'attendre un titre caliente. En tout cas, on l'espère ! On ne sait pas quand il sortira ni s'il apparaîtra sur son prochain album mais on peut déjà avoir la certitude qu'avec autant de bons artistes, ce dernier sera détonnant.

today was so fun Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 24 Août 2018 à 9 :44 PDT

The sweetest girl in the world @selenagomez ❤️ Une publication partagée par CARDIVENOM (@iamcardib) le 25 Août 2018 à 9 :41 PDT