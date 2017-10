L'attente était interminable, mais ça valait le coup ! Comme prévu, après avoir teasé leur collaboration sur les réseaux sociaux, Selena Gomez et Marshmello viennent de dévoiler leur nouveau single : "Wolves". Décidément, pas un seul trimestre ne passe sans que la chanteuse américaine offre des titres inédits à ses fans. Entre le tube "It Ain't Me" avec Kygo, "Bad Liar" et plus récemment "Fetish", Selena Gomez n'a pas chômé en studio d'enregistrement. Elle réitère donc aujourd'hui avec"Wolves", tube en puissance qui devrait passer en boucle sur les ondes radios ces prochaines heures.

"In your eyes, there's a heavy blue / One to love and one to lose", démarre Selena Gomez lors de l'intro calme avant que la chanson monte en pression jusqu'à l'explosion du refrain. Chez Virgin Radio, on ne résiste pas à la mélodie envoûtante et mélancolique de "Wolves" qui reflète parfaitement les paroles que Selena a écrites durant un période marquante de sa vie, à l'aide de Marshmello. Encore une collab de réussie pour la pop star ! Vous n'en avez pas assez de Selena Gomez ? Ça tombe bien, on vous propose d'écouter une reprise insolite de son hit "Hands To Myself" par Courtney Love et Justin Tranter qui a co-écrit le morceau en studio.