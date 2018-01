Selena Gomez aurait reversé son salaire du film de Woddy Allen à Time's Up

Selena Gomez était dans la tourmente depuis quelques semaines. L'actrice chanteuse a tourné dans le dernier film de Woody Allen, A Rainy Day, et c'est peu dire que cela n'a pas plus à une bonne partie de ses fans. Ces derniers lui reprochent d'avoir travaillé avec le réalisateur américain, accusée par sa fille adoptive Dylan Farrow d'attouchements sexuels. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont interpellé Selena Gomez à ce sujet, ne comprenant pas les choix de la productrice de 13 Reasons Why, un show qui met par ailleurs en exergue les violences sexuelles faites aux femmes et leurs conséquences dramatiques.

https://www.google.fr/search?rlz=1CAHPZT_enFR641FR641&biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei=NSxfWsJUxd9Rice5-As&q=doc+martens+boots&oq=doc+martens&gs_l=psy-ab.1.1.0i67k1l2j0l3j0i67k1j0l4.80327.82417.0.84251.12.9.0.3.3.0.196.769.6j2.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.11.824.0...66.69yoVHygrlk#imgrc=fp_oYNqcButLiM:

Les acteurs Rebecca Hall et Timothee Chalamet, eux aussi à l'affiche d'A Rainy Day, ont annoncé reverser leurs cachets à Time's Up et d'autres associations. Le mouvement Time's Up a été lancé au début de l'année 2018, en réponse à l'affaire Weinstein et au mouvement #MeToo, sous l'impulsion de nombreuses célébrités américaines dont Shonda Rhimes (créatrice de Grey's Anatomy), les actrices Natalie Portman, Meryl Streep et Gloria Steinem, grande figure américaine du féminisme. D'après une source proche de Selena Gomez, qui s'est confiée au magazine People, la star aurait elle aussi fait une importante donation, de manière anonyme, au fond de défense de Time's Up. Celle ci dépasserait par ailleurs largement le salaire qu'elle a touché pour A Rainy Day. Cette révélation suffira-t-elle à rassurer ses fans ou Selena Gomez sera-t-elle contrainte de s'exprimer plus clairement sur le sujet ?