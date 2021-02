Selena Gomez révèle quelle a été sa collaboration favorite !

Quelques jours seulement après la sortie du clip de De Una Vez, déjà visionné plus de 60 millions de fois, Selena Gomez en avait profité pour officialiser la sortie prochaine d'un EP entièrement en espagnol. Il faut dire qu'en commençant par dévoiler un titre dans la langue de ses origines mexicaines, la chanteuse créait littéralement un événement auprès des Selenators, sa communauté de fans. "C'est probablement la première chanson que je chante en espagnol depuis que j'ai 18 ou 19 ans" confiait-elle alors avec émotion dans une vidéo des coulisses de son dernier projet. Intitulé REVELACIÓN, cet opus disponible le 12 mars prochain s'annonce très personnel et important pour la star. Cette dernière en avait d'ailleurs partagé les visuels sur lesquels on l'aperçoit dans une splendide robe rouge mais aussi capturée à la manière d'un portrait, sur fond noir, parée de dizaines de fleurs colorées dans les cheveux. Des clichés qui se veulent avant-tout artistiques et qui démontrent, une fois de plus, l'intérêt de Selena Gomez d'offrir à son public une expérience sonore et visuelle inoubliable.

Selena Gomez revealed on Instagram live that “Taki Taki” is her favorite collaboration that she’s done. pic.twitter.com/kUe9sW8XpJ — Pop Crave (@PopCrave) February 22, 2021

À l'occasion d'un live organisé il y a quelques jours sur Instagram, la chanteuse qui s'est récemment illustrée dans une émission de cuisine sur HBO Max en a profité pour se confier sur la collaboration qui l'avait le plus touchée au fil de ces dernières années. Et devinez quoi ? C'est auprès du français DJ Snake que Selena Gomez semble s'être épanouie. En effet, comme elle le précise dans la vidéo, elle a adoré travailler sur le morceau Taki Taki, auprès du célèbre producteur ainsi que de Cardi B et Ozuna. Une véritable surprise pour les internautes qui auraient pu s'imaginer que Charlie Puth ou Kygo figure en tête de ses collaborations favorites !