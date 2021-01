Selena Gomez resplendissante en couverture du magazine Vogue (PHOTOS)

Il y a quelques jours, ils étaient plus de 3,4 millions à cliquer sur le bouton "j'aime" situé en dessous de l'une des dernières publications de la chanteuse sur le réseau social ! Un chiffre qui peut paraître totalement ahurissant mais qui n'est en fait pas grand chose comparé aux 200 millions de personnes qui la suivent sur Instagram (c'est la 5e personnalité la plus suivie au monde).

Visiblement très fière de sa première couverture du très prestigieux magazine de mode Vogue Mexico, Selena Gomez a tenu à partager avec ses fans le résultat de ce nouveau projet (voir ci-dessous). On aperçoit ainsi l'interprète de We Don't Talk Anymore vêtue d'une magnifique robe rouge et surgissant d'une champ de fleurs violettes. "Ma première fois dans @VogueMexico. Je vous en suis très reconnaissante. Merci pour tout !" écrit-elle en espagnol en y ajoutant les personnes qui ont participé à ce shooting. Et il faut dire que cette couverture de magazine n'est pas anodine du tout pour la chanteuse américaine. En effet, la jeune femme âgée de 28 ans est d'origine mexicaine du côté de son père. Des racines qu'elles revendiquent fièrement depuis ses débuts dans l'industrie audio-visuelle et qui prennent désormais tout leur sens au vu de son immense popularité à travers le monde.

Moins présente dans les médias depuis la sortie de Rare, son dernier album dévoilé au début de l'année 2020, Selena Gomez s'est également distinguée pour le succès de sa ligne de cosmétiques du même nom. Un joli coup de maître pour celle qui a été révélée en 2007 par Disney grâce à son rôle dans Les Sorciers de Waverly Place. Alors que les Selanators (c'est comme ça que l'on prénomme ses plus grands fans) espéraient retrouver la chanteuse lors d'une immense tournée mondiale, il semblerait que la crise sanitaire en ait décidé autrement. Un léger contre-temps qui ne devrait pas l'empêcher de faire son grand retour sur scène dans les prochains mois. Du moins, c'est ce qu'on espère !