Selena Gomez réagit après la sortie de Lose You to Love Me

C'est l'un des évènements musicaux de la semaine - avec le retour de Coldplay, bien sûr : après des années sans rien sortir seule, Selena Gomez nous a offert Lose You To Love Me qui, franchement, est de loin l'une de ses meilleures chansons. Selena Gomez s'y montre vulnérable et forte à la fois, montrant que toutes les épreuves surmontées depuis la sortie de son dernier album n'ont fait que la forger davantage. Or, il fallait s'attendre à des réactions : pendant que ses fans et Taylor Swift (son amie de longue date) l'encouragent, nombreux sont ceux qui ont fait le lien avec Justin Bieber (et Hailey Baldwin). Alors que l'épouse du chanteur en personne y serait allée de son petit commentaire, Selena Gomez a tenu remettre les choses à plat.

"Je suis tellement reconnaissante de vos réponses, a t-elle écrit. Je vous en remercie. Cependant, je ne soutiens pas les femmes qui descendent les autres et je ne le ferai jamais. Qu'importe la situation. Si vous êtes mes fans, ne soyez pas mauvais envers les autres, s'il vous plaît".

Interviewée par Radio Disney, la chanteuse s'est confiée quant à ce qui a inspiré la chanson : "Je ne peux pas ne pas être authentique. Je ne peux pas prétendre que je n'ai pas traversé quelque chose alors que c'est le cas. C'est ce genre de chanson qui j'espère, une fois sortie, aidera de nombreuses personnes".

Un retour réussi pour Selena Gomez, donc.