Selena Gomez : Rare, la version acoustique à ne pas manquer (VIDEO)

Le 10 janvier dernier, Selena Gomez faisait son grand retour dans les charts avec Rare - un album aussi puissant que vulnérable. La jeune artiste a puisé dans les épreuves passées pour mieux nous offrir un album poignant et personnel : avec Lose You To Love Me par exemple, la jeune femme a su émouvoir autant le public que les critiques. Sur cet opus, l'on retrouve aussi Rare (titre éponyme). Et c'est justement ce morceau qu'elle a interprété en acoustique depuis les Village Studios (Los Angeles). Voyez plutôt :

Loin des scènes vertigineuses, Selena Gomez a livré une performance intimiste et parfaite - preuve que c'est dans cet environnement qu'elle est le plus à l'aise. La chanteuse devrait bientôt tourner pour défendre son nouvel album (du moins, on l'espère). En attendant de la retrouver sur scène, on peut écouter Feel Me - enfin dévoilé par la chanteuse.