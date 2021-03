Selena Gomez pourrait bien arrêter la musique

Il y a dix ans (oui, déjà), Selena Gomez dévoilait son tout premier album. Au fil de sa carrière, l'artiste a su faire une différence - autant sur scène que sur les plateaux de tournage. Après la sortie de son excellent album Rare l'an passé (qui restera l'un des opus les plus vulnérables de la sa carrière), Selena Gomez nous revient avec un EP exclusivement chanté en espagnol - en hommage à ses origines. Pour défendre ce projet, l"interprète de Who Says s'est confiée au prestigieux magazine Vogue.

"Je veux faire un dernier essai avant de me retirer de la musique".

"Il est difficile de continuer à faire de la musique quand les gens ne vous prennent pas nécessairement au sérieux. J'ai eu des moments où je me suis dit : "À quoi bon ? Pourquoi est-ce que je continue à faire ça ?", avoue t-elle. Evoquant son précédent album, elle ajoute : " 'Lose You to Love Me' était la meilleure chanson que j'ai jamais sorti, et pour certains, ce n'était pas encore assez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ma musique, et je leur en suis très reconnaissante, je continue, mais je pense que la prochaine fois que je ferai un album, ce sera différent. Je veux faire un dernier essai avant de me retirer de la musique".

Pour l'heure, Selena Gomez est encore bien présente dans nos charts avec un EP qui sera à découvrir le 12 mars prochain mais aussi avec un duo enregistré avec DJ Snake. Rassurez-vous, l'artiste n'est pas encore à la retraite - et c'est tant mieux.