Selena Gomez vient de dévoiler la lyrics video de Only You, une chanson inédite, enregistrée pour la Bande Originale de 13 Reasons Why. La chanteuse est également productrice exécutive de cette série Netflix sortie le 31 mars dernier. Adaptée d'un roman pour adolescent écrit par Jay Asher, 13 Reasons Why raconte l'histoire d'Hannah Baker, lycéenne américaine qui se suicide après une escalade de harcèlements scolaires dont elle est la victime. Le jeu de piste reconstituant les causes de son suicide se dévoile à travers les cassettes audio que Hannah a envoyé à tous ceux qu'elle tient pour responsable de sa mort. Selena Gomez a expliqué avoir adoré le livre et que cette adaptation était l'un des projets qui lui tenait le plus à cœur.

Si elle avait d'abord était pressentie pour jouer dans 13 Reasons Why, Selena Gomez s'est donc finalement contenté d'y consacrer un rôle de production, sans oublier d'offrir au show une très belle chanson. Only You est la reprise d'une chanson du duo Yazoo sortie en 1982. La Bande Originale de 13 Reasons Why contient également une version acoustique de Kill Em With Kindness, autre chanson de Selena Gomez. La chanteuse a par ailleurs posté il y a quelques jours, pour la première fois sur Instagram, un selfie où elle pose au côté de The Weeknd. Les deux artistes n'ont encore jamais confirmé officiellement qu'ils étaient en couple.