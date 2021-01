Selena Gomez nous emmène dans les coulisses de son clip De Una Vez (VIDEO)

Le 18 janvier dernier, on vous partageait le magnifique clip du titre De Una Vez, dévoilé par Selena Gomez quelques jours auparavant. Déjà vu par plus de 33 millions d'internautes sur YouTube, ce projet nous transportait dans un univers poétique fait de végétation et de lumières romantiques dans lequel la chanteuse se confie, une fois de plus, sur le processus de guérison après une rupture amoureuse. Vêtue d'une robe aux couleurs pastel et parée de fleurs dans les cheveux, elle apparaît totalement resplendissante dans diverses situations. Seul point commun ? Son coeur, qu'elle a décidé d'imager à travers une broche scintillante qui s'éclaire au gré de ses émotions. Un joli début d'année pour celle qui devrait dévoiler un autre titre en espagnol, Baila Conmigo, dans les semaines à venir, ainsi qu'un album entier en espagnol dans le courant de l'année 2021.

Mais pour l'heure, ce sont les coulisses du clip de De Una Vez, que Selena Gomez a décidé de partager avec ses Selenators, sa communauté de fans les plus extrêmes. On peut ainsi y découvrir les lieux de tournage de ce projet ambitieux ainsi que quelques bribes d'interview de la star américaine lors de ses séances de coiffure et de maquillage. Visiblement très bien entourée, l'interprète de We Don't Talk Anymore semble prendre un réel plaisir à tourner ce nouveau clip. "C'est probablement la première chanson que je chante en espagnol depuis que j'ai 18 ou 19 ans" confie avec beaucoup d'émotions celle qui est si fière de ses origines mexicaines. Et même si la crise du coronavirus semble les obliger à avoir recours à des visioconférences pour travailler sur le projet, le résultat est bel et bien au rendez-vous.