Selena Gomez : Wolves, sa collaboration avec  Marshmello sera dévoilée le 25 octobre

Il est au cœur du #VirginFriday de ce vendredi 20 octobre, Marshmello est LE producteur et DJ à suivre de très près ces jours ci. Silence, sa collaboration avec Khalid vous a plu ? Eh bien, vous risquez de vous régaler avec Wolves, son nouveau titre avec Selena Gomez en écoute dès le 25 octobre. Cela fait plusieurs mois que cette collaboration est dans les tiroirs, et qu'on l'annonce comme étant "incroyable", il était donc temps que le public la découvre enfin. Pour l'occasion, la chanteuse et le producteur ont réalisé un photoshoot amusant. Comme à son habitude, Marshemello n'y montre pas son visage, caché derrière un smiley.

Après le succès de It Ain't Me, sa collaboration avec Kygo arrivée 10ème des charts américains, Selena Gomez pourrait donc peut-être renouer avec le sommet du Billboard. Les singles Bad Liar et Fetish, extraits d'un troisième album à paraître dans les mois à venir, n'ont en effet pas réussi à convaincre totalement les fans de la chanteuse. Un single électro pourrait donc lui permettre de toucher un public plus large et partir à la reconquête du Billboard Hot 100.