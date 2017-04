Selena Gomez et Kygo dévoilent un clip poignant pour It Ain't Me

En février dernier, Selena Gomez rompait son silence derrière le micro (et en tant que chanteuse) avec une toute nouvelle chanson : It Ain't Me. Sa première collaboration avec le DJ norvégien Kygo est une chanson mêlant élégamment la tropical house dont ce dernier s'est fait une spécialité (bien avant que celle ci n'envahisse les ondes) avec quelques notes très acoustiques. Cette chanson raconte une rupture où la narratrice s'inquiète de savoir qui s'occupera de celui qu'elle a aimé, une fois qu'elle sera partie. Avec le clip changement léger d'ambiance comme vous allez pouvoir le découvrir dans le player ci-dessous.

Le clip met en scène un couple victime d'un accident de moto, l'homme finit dans le coma à l'hôpital, où sa compagne lui rend régulièrement visite. L'état comateux est mis en scène dans une lumière bleuté et une esthétique vaporeuse. A noter que si ni Kygo ni Selena Gomez n'apparaissent dans le clip il est troublant de constater que l'actrice choisie pour interpréter le personnage féminin ressemble beaucoup à la chanteuse ! Malgré sa pause médiatique, Selena Gomez n'a pas tout à fait quitter nos oreilles, récemment elle dévoilait ainsi l'inédit Only You enregistrée pour la Bande Originale de 13 Reasons Why.