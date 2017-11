Selena Gomez, Justin Bieber... Julia Michaels reprend les tubes qu'elle a écrits en live

Un talent à l'état pur. Parmi les nouveaux talents à surveiller de près en 2017, on retrouve Khalid, SZA, Dua Lipa mais aussi et surtout Julia Michaels qui a lancé sa carrière de pop star en début d'année avec "Issues". Avant d'être connue pour ce tube et sa récente collaboration avec Clean Bandit, la chanteuse américaine était surtout célèbre pour écrire des hits à la chaîne pour des superstars telles que Justin Bieber, Selena Gomez, Britney Spears, Maroon 5, Gwen Stefani ou encore Fifth Harmony. Et lors de son concert spécial pour #VevoHalloween, Julia Michaels a justement repris quelques uns de ses tubes écrits pour les autres en acoustique (à partir de 16:23) . Spoiler : c'est magnifique.

Avec sa voix incroyable qu'elle maîtrise à la perfection, sans faire le moindre effort, Julia Michaels a repris en mode medley acoustique les tubes qu'elle a écrits pour d'autres ces deux dernières années : "Bad Liar" et "Good For You" pour Selena Gomez, "Love Myself" pour Hailee Steinfeld, "Used To Love You" pour Gwen Stefani et bien sûr "Sorry" pour Justin Bieber. Tout simplement, sa prestation est bluffante ! Avec ça, on se demande presque pourquoi elle n'a pas gardé ces titres pour elle... À la rigueur on lui pardonne si elle décide de sortir un album acoustique avec tous les tubes qu'elle a donnés à d'autres artistes. La pop star a ensuite chanté les titres de son premier ep Nervous System, dont l'émouvant "Worst In Me" qui a déjà fait ses preuves chez Fallon.