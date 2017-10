Aujourd'hui, mercredi 25 octobre, Selena Gomez s'apprête à faire son grand retour avec "Wolves", un futur tube en duo avec Marshmello. Forcément ses fans sont curieux d'entendre ce que va donner cette collaboration inédite, mais pour l'instant une autre nouvelle devrait les surprendre. Si l'on vous dit punk-rock, vous ne pensez pas vraiment à Selena Gomez ? Eh bien pourtant c'est dans ce registre musical que Courtney Love a repris le tube de la pop star, "Hands To Myself", aux côtés du parolier Justin Tranter (qui a co-écrit le titre avec Julia Michaels) la semaine dernière lors de l'événement GLAAD Spirit Day. Un version très... étonnante !

Avant d'entamer la reprise de "Hands To Myself" ensemble, Justin Tranter a eu quelques mots doux à l'égard de Courtney Love : "Je veux inviter l'invitée la plus spéciale dans le monde. Quand j'étais un petit bébé fan de théâtre musical, il y avait une femme qui m'a donné envie d'écrire des chansons. Et elle était féministe avec que ça soit à la mode, une activiste LGBTQ avant que ça soit à la mode. C'est la reine du rock'n'roll". Concernant la reprise de "Hands To Myself," on adore cette version punk-rock, plus lente que la version originale, que Courtney Love s'approprie totalement. On en aurait presque oublié Selena Gomez ! On retrouvera bientôt la chanteuse avec son documentaire qui explique sa lutte contre le lupus.