Après l'avoir teasé durant de longs jours, Selena Gomez vient enfin de lever le voile sur son nouveau clip sensationnel : "Fetish". On préfère vous prévenir tout de suite : les fans vont encore une fois être déroutés par ce qui suit. Depuis qu'elle a fait son grand retour parmi nous, la chanteuse américaine n'a cessé de surprendre aussi bien sa fanbase que le grand public qui n'étaient visiblement pas prêts pour le virage artistique que connaît sa carrière en ce moment-même. Fini le temps de l'insouciance, Selena Gomez signe et persiste son passage à l'âge adulte en prouvant qu'elle peut offrir bien plus que des chansons légères et surtout proposer autre chose que des vidéos futiles en mode "meilleure soirée de l'année, tout le monde s'amuse !". Soyez prêts pour le choc émotionnel que "Fetish" devrait vous provoquer.

Si "Bad Liar" possédait déjà une esthétique très 70's, le nouveau clip de Selena Gomez - réalisé par son amie Petra Collins - garde le même esprit. Dans"Fetish", on retrouve une artiste blessée par l'amour, folle à lier, qui perd tous ses moyens face à une rupture douloureuse, dont elle peine clairement à se remettre. L'amour fait parfois faire de sales choses ! Chez Virgin Radio, on reste bouche bée devant cette évolution fascinante de la pop star, et ses choix culottés. On apprécie également la petite touche 'Virgin Suicides' que Sofia Coppola devrait apprécier. On attend la suite avec impatience...