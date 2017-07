Le moment que tous les fans de Selena Gomez attendaient est arrivé. Après un grand nombre de teasers sur les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui que la pop star dévoile enfin son nouveau single "Fetish". Annoncé pour la première fois à la fin de la vidéo de "Bad Liar", cette chanson inédite laissait d'ores et déjà présager quelque chose de très sexy, rien que de par son titre. Alors, verdict ? On ne va pas y aller par quatre chemin : Selena Gomez joue plus que jamais la carte du sexy avec "Fetish" et prend à la fois des risques avec ce morceau mi-R&B et mi-hip-hop sur lequel le rappeur Gucci Mane pose son flow habilement. On valide et on écoute tout de suite !

Produit par Jonas Jeberg (Jason Derulo, Kylie Minogue, Pussycat Dolls...) et The Futuristics (Chris Brown, Bruno Mars, Flo Rida...), "Fetish" pourrait dérouter plusieurs fans de l'artiste même s'il s'inscrit musicalement dans la même veine que "Good For You", single de son précédent album. Vont-ils adhérer à cette évolution musicale déjà enclenchée par "Bad Liar" qui a d'ailleurs été repris par les soeurs HAIM ? "Take it or leave it / Baby take it or leave it / But I know you won't leave it / 'Cause I Know that you need it", pleine d'assurance, Selena Gomez pose dès le début ses conditions dans "Fetish", qui s'avère très sexy entre les lignes. Que ça paye ou non dans les charts, on salue cette belle prise de risques. Welcome back Selena !