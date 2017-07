Il y a quelques jours, Selena Gomez a dévoilé le clip sensationnel de "Fetish", dans lequel elle apparaît comme une amoureuse folle à lier à cause de celui qu'elle aime. Si plusieurs fans ont fait leur propre interprétation de cette vidéo réalisée par Petra Collins, d'autres n'ont clairement rien compris aux différentes scènes. Vous faites partie de ceux-là ? Ça tombe bien puisque la chanteuse américaine et la réalisatrice reviennent sur leur collaboration pour le site Dazed : "J'adore la vidéo car elle montre l'amour très sale, grossier et bizarre que vous pouvez avoir vis à vis de quelqu'un. Cela montre comment certains personnes peuvent être obsédées et comment elle se libèrent de ça. [...] J'aime tellement la scène de la cuisine dans "Fetish". C'est si rare de voir une femme perdre le contrôle et le récupérer. [...] Je ne vois pas le clip de façon très sombre. Vous pouvez voir cette personne en colère et triste, mais qui contrôle aussi ses sentiments.", déclare Petra Collins.

Que pense la principale concernée ? Selena Gomez ajoute : "La scène de la cuisine était très libératrice, de perdre le contrôle de mon corps et de moi-même." Vous l'aurez donc compris, l'artiste a libéré une part d'elle-même grâce à cette vidéo et s'est montrée sous un autre jour. Comme Selena l'explique plus loin : "Si un homme avait réalisé "Fetish", je parie que ça aurait été beaucoup plus sexuel. C'est ce que j'aime par rapport au fait que tu (ndlr : elle s'adresse à Petra Collins) as capturé mes moments dépressifs - ils sont montrés de façon glauque et authentique aux spectateurs and je pense honnêtement qu'il y a des hommes qui les auraient rendus plus sexy qu'ils ne l'étaient ou qu'ils auraient dû l'être". En attendant la suite, on se réécoute la version étonnante de "Bad Liar" chantée par HAIM.