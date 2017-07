Juillet, le mois de tous les retours ! Si Kesha vient de revenir en force avec le single poignant "Praying" après des années d'absence qui ont été insoutenables pour tous ses fans, cette semaine c'est une autre pop star qui s'apprête à lâcher une nouvelle chanson. Si on vous dit Selena, vous nous répondez ? Gomez évidemment. Après le succès mitigé du risqué "Bad Liar", la chanteuse américaine est sur le point de dévoiler le deuxième extrait de son prochain album : "Fetish", en duo avec le rappeur Gucci Mane. Prévu pour ce jeudi 13 juillet, ce single inédit devrait atteindre les sommets des charts. Teasing !

JULY 13 Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 7 Juil. 2017 à 13h41 PDT

On avait déjà eu droit à un rapide aperçu de "Fetish" à la fin du clip très 70's de "Bad Liar". Désormais Selena Gomez sort l'artillerie lourde pour promouvoir ce nouvel extrait ! Via son compte Instagram, l'artiste a partagé plusieurs images inédites de "Fetish" qui donnent envie d'en voir plus et surtout d'entendre le fameux single ! Ça tombe bien, un extrait de 20 secondes a leaké sur la toile ce week-end (en cherchant bien, vous pouvez toujours le trouvez). À quoi ça ressemble ? Cette fois Selena Gomez semble s'aventure sur des territoires plus R&B, avec un beat limite trap qui devrait surprendre son public. "You got a fetish for my love (love) / I push you out and you come right back (right back) / Don't see a point in blaming (you-ooh-ooh-ooh) / "If I were you I'd do me (too-ooh-ooh-ooh)", des paroles qui annoncent un tube torride. On a hâte d'être à jeudi.