Selena Gomez : Feel Me ajouté sur le vinyle de Rare

Souvenez-vous, en 2016, Selena Gomez était en plein Revival Tour. Et justement, c'est au cours de cette tournée que la star a introduit pour la première fois le titre Feel Me - qui, on le rappelle, n'était pas encore sorti officiellement. "Je pense que la chanson est l'une de mes chansons préférées de tous les temps", déclarait-elle d'ailleurs en 2017.

Prévu pour le 10 janvier prochain, Rare devrait marquer le retour en force de Selena Gomez dans les charts. Pour faire patienter les fans, l'artiste a déjà dévoilé deux titres : Lose You To Love (morceau poignant qui ne laissera personne indifférent) et Look at her now. Patience, plus que quelques jours avant d'avoir ce nouvel opus entre les mains !