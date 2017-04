Loin de nous l'idée de sombrer dans le people mais il faut bien reconnaître que le couple formé par The Weeknd et Selena Gomez nous fait rêver. Ils sont jeunes, beaux, talentueux et tout leur sourit :The Weeknd triomphe avec son dernier album (Starboy) tandis que de son côté, Selena Gomez a marqué le monde en produisant la série 13 Reasons Why pour Netflix. Dans ce tourbillon, ils n'ont pas toujours le temps de se retrouver alors quand l'occasion se présente, ils sautent dessus. Réunis pour Coachella ce week end, le couple a posté une photo qui devrait faire taire les mauvaises langues.

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 15 Avril 2017 à 18h04 PDT

Selena Gomez & The Weeknd! ❤️ pic.twitter.com/XvNE9QvKYE — Selena Gomez News (@SelenaHQ) 15 avril 2017

A les voir aussi amoureux, on aurait presque envie de prendre un avion pour se rendre à Coachella et les imiter. Mais bon, nous n'avons pas les mêmes moyens...!