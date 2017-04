Selena Gomez et The Weeknd font sensation avec leur premier selfie de couple

Personne n’avait misé sur ce couple et pourtant, Selena Gomez et The Weeknd sont bel et bien ensemble et semblent filer le parfait amour ! L’annonce de leur relation au début de l’année avait fait l’effet d’une bombe, on aurait jamais pensé que l’ex de Justin Bieber irait dans les bras du chanteur r’n’b et l’info en avait surpris plus d’un. Mais Selena Gomez et The Weeknd qui avaient fait les choses en grand lors d’un dernier rendez-vous amoureux au cinéma à Toronto, ont décidé de ne pas se cacher et de révéler leur amour au grand jour. Ce week end, les tourtereaux ont partagé leur premier selfie de couple sur les réseaux sociaux et ont fait sensation avec plus de 1 200 000 likes sur la photo à ce jour !

Côté actu, The Weeknd cartonne encore avec son troisième album Starboy. Après un concert des plus marquants à l’AccorHotels Arena le mois dernier, il reviendra sur scène à Paris en juillet prochain à l’occasion du Lollapalooza Festival 2017. Quant à Selena Gomez, la chanteuse a mis sa carrière musicale entre parenthèse pour l’instant et vient de dévoiler 13 Reasons Why, sa première série en tant que productrice, sur Netflix. Pari gagné, seulement une semaine après sa sortie, le show récolte toutes les faveurs des utilisateurs de la plateforme de streaming mais aussi des critiques !