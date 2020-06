Selena Gomez et Niall Horan : Une collaboration à venir ?

Vous faites peut-être partie de ces personnes qui rêveraient que Selena Gomez et Niall Horan travaillent ensemble sur un projet musical... Eh bien, nous allons vous apprendre quelque chose, vous n'êtes pas les seuls ! À en croire les récents propos de l'ancien membre des One Direction, ce dernier se dit, lui-aussi, tout à fait prêt à travailler avec la jeune chanteuse américaine. En effet, il y a quelques jours, un fan a posté un cliché sur Twitter dans lequel on voit les deux stars côte à côte et sur laquelle il écrit : "Niall, que penses-tu d'une collab avec selena gomez ? vous allez tous les deux tout démonter". Des propos qui ont fini par arriver aux oreilles du principal intéressé qui n'a pas hésité à répondre publiquement...

Ready when Sel is . — Niall Horan (@NiallOfficial) June 16, 2020

"Je suis prêt quand Selena l'est aussi" a balancé le jeune homme en réponse à cette hypothèse émise par un fan. Si, pour le moment, ces propos relèvent de l'imagination, il se pourrait bien que les deux stars en viennent un jour à travailler ensemble. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'ils collaborent avec d'autres artistes. Si Niall Horan est celui qui a jeté la première pierre, Selena Gomez pourrait, elle-aussi, rebondir sur cette proposition alléchante. Malheureusement, seul le temps nous dira si cette option est envisageable !