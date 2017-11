Selena Gomez et Marshmello : Wolves, le clip sensuel et sombre dévoilé

L'année 2017 sera définitivement celle de Selena Gomez. Désignée comme la femme de l'année par Billboard, la chanteuse américaine aura connu des hauts et des bas ces derniers mois. Sa relation avec The Weeknd, la sortie des singles "It Ain't Me", "Bad Liar" et "Fetish", sa greffe de rein ou plus récemment ses retrouvailles avec Justin Bieber... Elle aura passé tout son temps sous le feu des projecteurs. Aujourd'hui Selena Gomez revient pour présenter le clip de "Wolves", sa collaboration avec le producteur du moment Marshmello et ça vaut le coup d'oeil !

Evoluant dans une sorte de complexe aquatique désert, en pleine nuit, Selena Gomez prend des poses plus sexy les unes que les autres en tentant de chercher vainement celui qu'elle aime. Ce clip, comme tous ses précedents sortis cette année, marque un tournant plus mature pour la pop star qui est célèbre depuis son enfance. On croise les doigts pour que son nouvel album arrive très bientôt, afin de succéder au très bon Revival sorti en 2015. Vous pourrez retrouver Selena Gomez demain soir aux American Music Awards 2017, cérémonie dans laquelle elle livrera sa première performance depuis plus d'un an en chantant "Wolves".