Selena Gomez et Iggy Azalea : Girl Crush, leur collaboration bientôt dévoilée ?

Alors que son nouvel album sortira bientôt, pour le moment c'est le passé qui rattrape Selena Gomez. En effet, il y a déjà quelques années, l'interprète de "Bad Liar" avait enregistré un duo avec la rappeuse la plus côtée de 2014 : Iggy Azalea. Qui l'aurait cru ? Au top de sa popularité il y a quatre ans, Iggy Azalea avait en effet été réquisitionnée par la pop star pour chanter le titre inédit "Girl Crush" qui aurait pu finir apparemment sur l'album Revival à l'époque. Par respect pour les deux artistes, nous ne publierons pas l'extrait qui a leaké sur la toile, mais en faisant des recherches sur Twitter, il se trouve facilement.

En 2017, tout le monde serait surpris de voir Selena Gomez et Iggy Azalea collaborer sur une même chanson ! Et pourtant, l'apparition de "Girl Crush" sur la toile pose la question : est-ce que le titre pourrait servir finalement de piste sur le futur projet d'une des deux stars ? On sait que Selena Gomez prépare son nouvel album et il en est de même pour Iggy Azalea avec Surviving The Summer, qui devrait sortir en 2018. Comme la popularité de la rappeuse n'est plus au beau fixe, le doute plane... Mais s'offrir un duo avec Selena Gomez pourrait la faire revenir au top. Affaire à suivre... En attendant on se refait le clip de "Wolves", le dernier tube de Selena Gomez et Marshmello.