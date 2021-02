Selena Gomez & DJ Snake confirment la sortie d'un nouveau projet !

Il y a quelques jours, à l'occasion d'un live organisé sur Instagram, Selena Gomez confiait que la collaboration sur laquelle elle avait préféré travailler était celle aux côtés de DJ Snake, Cardi B et Ozuna sur le titre Taki Taki. Il faut dire qu'avec plus de deux milliards de vues sur Youtube et une place de choix dans les classements musicaux du monde entier, le titre sorti en 2018 avait littéralement tout balayé sur son passage. Et si l'artiste américaine semble désormais se concentrer sur la sortie de son prochain projet entièrement en espagnol prévu pour le 12 mars prochain, cela ne devrait pas l'empêcher de dévoiler, dans les jours qui viennent, une toute nouvelle collaboration avec le DJ et producteur français. Du moins, c'est que semble sous-entendre l'une des récentes publication de ce dernier sur ses réseaux sociaux. Voyez plutôt.

Dans cette vidéo de quelques secondes, DJ Snake capture une conversation entre lui et la chanteuse à succès. Au début, il lui montre la réception d'un trophée lié au titre Taki Taki, ce à quoi la jeune femme répond qu'elle vient d'avoir le même. "Je pense qu'il est temps d'en faire un nouveau" balance alors le français en y ajoutant un extrait sonore inconnu. "J'adore. Allons-y, faisons ça" répond Selena Gomez à la fin de l'extrait. Un échange très bref entre les deux stars planétaires mais qui annonce clairement l'arrivée d'une nouvelle collaboration entre les deux. Même si, pour le moment, aucune date de sortie n'a été précisée, ce titre dont on ne sait encore rien pourrait bien débarquer dans les semaines voire les jours à venir ! Tenez-vous prêt.e.s !