Selena Gomez en plein tournage de son nouveau clip (VIDEO)

Le 10 janvier dernier, Selena Gomez mettait fin à plusieurs années d'absence en dévoilant son album Rare ! Très attendue par ses fans, la chanteuse enchaînait avec une tournée de promotion à travers le monde afin de présenter comme il se doit son nouveau projet. Si c'est le titre Lose You To Love Me qui était mis en avant il y a plusieurs mois, la jeune artiste n'a pas pour autant terminé de mettre en avant ses autres titres. La preuve, cette dernière a été aperçue à Los Angeles sur le tournage de ce qui semble être son projet projet vidéo. Vêtue d'une robe dorée et de bottes noires, la jeune femme rayonne ! Et c'est sur son compte Instagram que cette dernière a donné un indice sur le titre sur lequel elle travaille. Et il semblerait qu'il s'agit du titre Ring. Si rien a été confirmé pour l'instant, on espère que le clip sera disponible d'ici quelques jours...

Selena Gomez a été vu à Los Angeles où elle serait en train de filmer un clip pour son nouveau single (apparemment ce serait pour la chanson "Ring") - 29 Janvier pic.twitter.com/PruVqYwN4w — Selena Gomez France (@SourcSelenators) January 30, 2020