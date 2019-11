Selena Gomez en invitée surprise au concert de Julia Michaels (VIDEO)

Le 12 novembre dernier, la chaîne YouTube de Julia Michaels s'est étoffée d'une belle vidéo qui devrait plaire à ses fans ! En effet, la chanteuse originaire de l'Iowa a eu la belle surprise de recevoir la visite de son amie Selena Gomez pour une interprétation exceptionnelle de son titre Anxiety lors de son concert à The Fonda Theatre à Hollywood. Dans un extrait de plus de 5 minutes déjà visionné par plus de 167 000 personnes, on aperçoit les deux chanteuses assises sur la scène aux côtés de leurs musiciens. Un joli moment que les fans n'ont pas manqué de commenter. "Selena a une voix magnifique et angélique" écrit l'un d'eux, "J'ai hâte de la voir aux AMAs" ajoute un autre. Autant de commentaires positifs qui confirment l'engouement des Selenator vis-à-vis du retour de la star.