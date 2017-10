Selena Gomez empêche un fan de se suicider

Même si son nouveau single avec Marshmello sera bientôt disponible, Selena Gomez a pour l'instant des préoccupations plus importantes : sauver la vie de ses fans. Ce week-end, un jeune fan de la chanteuse américaine répondant au nom de Jacob cherchait à mettre fin à ses jours. Le taux de suicide chez les adolescents est toujours très élevé dans le monde, et c'est un sujet qui tient particulièrement à coeur à Selena Gomez. Découvrant les pensées suicidaires de Jacob sur les réseaux sociaux, l'interprète de "Bad Liar" a tout de suite envoyé un message à Jacob qui lui a sauvé la vie : "Je me fiche de savoir si tu m'aimes ou non, le suicide n'est jamais la bonne réponse. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, s'il te plaît écris-moi - tu es aimé par ta famille et tes amis, crois-moi. Je t'aime".

omg @selenagomez dmed me, thank you for caring about me when no one around me did :(((( #selenagomez #selenator #arianagrande #arianator #justinbieber#beliebers Une publication partagée par @jacoboutsold le 15 Oct. 2017 à 21h03 PDT

Parfois il suffit de quelques mots pour sauver une vie ! Suite au message plein d'espoir de Selena Gomez, le jeune homme a posté le suivant : "oh mon dieu selena gomez m'a écrit, merci de te soucier de moi quand personne ne l'a fait autour de moi :((((". Depuis, Jacob affiche sur son compte Instagram des messages positifs et a même changé sa description en "Je suis plus fort que jamais!" Selena Gomez a prouvé encore une fois toute la bienveillance dont elle est capable avec sa fanbase et grâce à elle, l'histoire se finit bien. Ce n'est pas pour rien que la pop star est très impliquée dans la série 13 Reasons Why (dont elle est la productrice) qui traite du suicide chez les jeunes. D'ailleurs à ce sujet, le tournage de la saison 2 a dû être suspendu à cause des incendies en Californie.