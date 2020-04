Selena Gomez dévoile le clip de Boyfriend (VIDEO)

Le 10 avril dernier, Selena Gomez dévoilait la version Deluxe de son dernier album. Intitulé Rare celui-ci est de loin l'opus le plus abouti mais surtout le plus personnel jamais publié par l'artiste : des morceaux tels que Dance Again ou encore le poignant Lose You To Love Me en témoignent. Et justement, sur cette nouvelle version (dont les bénéfices seront redistribués pour lutter contre le Covid), Selena Gomez nous offre trois morceaux inédits - dont Boyfriend, très attendu par les fans. Découvrez le clip :

Dans ce morceau (important pour la chanteuse), Selena Gomez revient sur la différence entre un désir et un besoin. L'idée ? Prôner l'indépendance en prouvant qu'elle n'est pas incompatible avec le couple. Selena Gomez signe un clip esthétique (qui nous rappellerait presque l'âge d'or du cinéma américain et elle ne pouvait pas mieux faire.