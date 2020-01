Selena Gomez dévoile le clip coloré de Rare (VIDEO)

C'était l'évènement de cette fin de semaine : Selena Gomez dévoilait (après des mois d'absence dans les charts) son nouvel album Rare (et dire qu'il est réussit serait un euphémisme). La jeune artiste s'y montre forte et vulnérable à la fois, oscillant entre les hymnes pop et les titres poignants tels que Lose You To Love Me. Et justement, pour célébrer la sortie de ce nouvel opus si personnel, Selena Gomez a dévoilé le clip de Rare - titre éponyme.

De passage dans le Lab Virgin Radio dimanche soir, la star s'est confiée sur cet opus qui, évidemment, sera un tournant dans sa carrière. On vous laisse découvrir ce clip qui, de toute évidence, célèbre cette nouvelle ère !