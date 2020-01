Selena Gomez dévoile le clip alternatif de Lose You To Love Me (VIDEO)

C'est probablement le morceau le plus poignant de Rare, son nouvel album : Lose You To Love Me, dévoilé il y a quelques mois, annonçait le retour en force de Selena Gomez , tout en vulnérabilité. C'est là le pari réussi par l'artiste : oser se montrer vulnérable. Le 10 janvier dernier, elle dévoilait ainsi l'opus qui, inévitablement, marquerait sa carrière. Et pour marquer le coup, Selena Gomez a dévoilé une nouvelle vidéo pour Lose You To Love Me.

"Vous l'avez demandé, le voici !", s'est-elle exclamée en dévoilant la vidéo signée Sophie Muller. Ce nouveau clip (filmé à l'iphone) est aussi bouleversant que le premier. L'on y retrouver Selena Gomez, interprétant le titre au piano - et c'est magnifique.

Si ce n'est toujours pas fait, on vous invite à découvrir le nouvel opus de Selena Gomez !